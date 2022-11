Ten mundial już jest historyczny! A Polska w czołówce listy

Wynik 6-2 w meczu Anglii z Iranem jest bardzo wysoki i hokejowy, ale do rekordów w dziejach mistrzostw mu daleko. Niemniej zapisał się w annałach jako ... pierwszy taki rezultat w historii mistrzostw. Bywały już rozmaite hokejowe wyniki np. 7-3, 8-3, 7-2, nawet 7-5, ale taki nie padł jeszcze nigdy.

Polska na czele historycznych meczów mundiali

Wśród meczów z najwyższa liczbą bramek w dziejach mamy także Polskę, która znajduje się w czołówce listy. Nie chodzi przy tym o pamiętną wygraną 7-0 nad Haiti w 1974 roku za czasów Kazimierza Górskiego, bowiem siedem goli w meczu to żaden wyczyn w dziejach mistrzostw świata. Rzecz idzie o legendarne starcie Polski z Brazylią w Strasbourgu w 1938 roku, zakończone hokejową porażką 5-6. Aż do pamiętnego półfinału z Niemcami na turnieju w 2014 roku to Polska była jedynym zespołem, który strzelił Brazylijczykom tyle goli na mundialu.