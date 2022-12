Reprezentacja Argentyny we wtorek wywalczyła przepustkę do finału mistrzostw świata, pokonując 3:0 Chorwację. Bohaterem zespołu został Leo Messi, który strzelił gola i zanotował kapitalną asystę. Jeszcze w pierwszej części gry 35-latek dawał jednak do zrozumienia, że odczuwa dyskomfort w lewej nodze. Choć wytrwał na murawie do końcowego gwizdka, w jego ojczyźnie błyskawicznie pojawiły się obawy o udział w meczu o tytuł. Ekspresowo zareagował sztab "Albicelestes".