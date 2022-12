Tego jeszcze nie było. Brazylijczyk pobił dwa rekordy w jednym meczu

Turniej w 2018 roku, Alves jednak opuścił. Był wtedy kontuzjowany. Teraz, w wieku 39 lat, prawdopodobnie pojechał na swój ostatni mundial. Chce zdobyć mistrzostwo świata, bo w karierze klubowej wygrał wszystko, co mógł, a najważniejszego trofeum z reprezentacją mu brakuje.

Dani Alves pobił dwa rekordy w jednym meczu. To z powodu wieku

Tym samym Alves pobił dwa rekordy. W wieku 39 lat i 210 dni, został najstarszym piłkarzem reprezentacji Brazylii, który znalazł się w wyjściowym składzie meczu mistrzostw świata. Do tej pory ten rekord należał do Thiago Silvy, który grał na mundialu w wieku 38 lat i 67 dni, a miało to miejsce na obecnym turnieju, w meczu ze Szwajcarią.