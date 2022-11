Te słowa zabrzmiały jak klątwa dla Polski. Ta przeklęta liczba 100!

Ta klątwa wiąże się z Kazimierzem Deyną - jednym z tych trzech Polaków, którzy zmarnowali karne na mundialach. I to wszystkie trzy ostatnie karne, jakie Polska strzelała. Ostatnim wykorzystanym karnym dla biało-czerwonych był strzał Kazimierza Deyny w 1974 roku w meczu z Jugosławią.

Ten sam Deyna miał wykonywać karnego w 1978 roku w meczu z Argentyną, gospodarzami mundialu . Był to karny po sytuacji, w której Mario Kempes wybił piłkę ręką z linii bramkowej. Polak jedenastkę zmarnował.

A działo się to w sytuacji, w której powszechnie twierdzono, iż Kazimierz Deyna rozgrywa swój jubileuszowy, setny mecz w kadrze. Nie była to zresztą prawda, bowiem w rzeczywistości było to starcie nr 95. Niezależnie od tego braku precyzji, polski piłkarz w dniu jubileuszu 100. występu przestrzelił.