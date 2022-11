Te obrazki przejdą do historii mundiali. Kupieni kibice Argentyny szaleją

Zwłaszcza kibice z Wielkiej Brytanii są mistrzami w budowaniu futbolowej atmosfery. Walijczycy dali prawdziwy popis, gdy w końcówce do wyrównania doprowadził Gareth Bale.

Udawana pasja podrabianych kibiców. Uśmiechy politowania

Podjeżdżając pod Lusail Stadium, gdzie rozgrywany będzie mecz grupowych rywali Polaków, Argentyny i Arabii Saudyjskiej, ucieszyłem się, gdy już z oddali zobaczyłem morze fanów oraz głośny doping. Boleśniejsze okazało się bliższe spojrzenie na to, co dzieje się pod stadionem. Choć na mecz przyjechało naprawdę dużo prawdziwych fanów z Argentyny, to nie oni byli najbardziej słyszalni.