Lilian Thuram reprezentował barwy narodowe w latach 1994-2008. Dla "Tricolores" rozegrał 142 spotkania. Jeszcze paręnaście dni temu był pod tym względem rekordzistą. Dopiero w trakcie katarskiego turnieju zdystansował go Hugo Lorris.

Thuram senior grał na pozycji obrońcy. Zdobył dla reprezentacji tylko dwie bramki, ale za to do dzisiaj pozostają one niezapomniane. Padły w półfinale MŚ 1998, zapewniając zwycięstwo 2:1 nad Chorwacją.