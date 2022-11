Takie powitanie zgotowali Messiemu w Katarze! Zrobiło się gorąco

" Messi, Messi, Messi!" i "Go, go Argentina! " - skandowane na przemian hasła powitały drużynę trenera Lionela Scaloniego. Przybyli na mundial Argentyńczycy i lokalni kibice stworzyli atmosferę święta, mimo że widzieli piłkarzy tylko przez moment, jak wysiadają z autobusu i wchodzą do budynku.

Leo Messi powitany m.in. przez artystkę Claudię Perez

"Messi i Maradona to Argentyna. Zobacz, co sprawia ten wizerunek Diego, jak ludzie są szczęśliwi, kiedy go widzą. Nie miałem czasu zostawić obrazu w mieszkaniu, bo piłkarze już jechali do hotelu, więc postanowiłam przyjść z nim, bo wiem, że Diego wszyscy go kochają" - powiedziała dziennikarzowi AFP Perez.