Nie tylko jego poziom i dramaturgia są tu istotne, nie tylko fakt, że Argentyna dwa razy wychodziła na prowadzenie i Francja dwa razy wyrównywała, aby ostatecznie przegrać rzuty karne. Także dlatego, że los ułożył scenariusz jakby według pewnego plany, by pozwolić Lionelowi Messiemu sięgnąć Diego Maradony i wedrzeć się wreszcie co serc rodaków.

Mundial 2022 z finałem, jakiego dotąd nie było

Mieliśmy oto finał, który wyglądał bliźniaczo do tego w 1986 roku. Wówczas Diego Maradona gola w nic nie strzelił, ale był absolutnie kluczową postacią. Ściągał na siebie uwagę rywali, otwierał drogę do bramki kolegom z zespołu. A już dobitnie pokazał to ostatni gol w tamtym spotkaniu. Argentyna prowadziła 2-0, Niemcy wyrównali i wówczas to podanie Maradony do Jorge Burruchagi zadecydowało o zwycięstwie zespołu z Ameryki Południowej.