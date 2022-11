Taką sytuację jak na mundialu 2022 mieliśmy ostatni raz 88 lat temu!

To, że Katar nigdy dotąd nie grał w finałach piłkarskich mistrzostw świata to jedno - ostatecznie nigdy w dziejach nie mieliśmy jeszcze mundialu, na którym nie pojawiłby się chociaż jeden debiutant. Począwszy od 13 debiutantów w pierwszych finałach w 1930 roku aż do pojedynczych we współczesnych czasach, zawsze ktoś nowy pojawia się w towarzystwie. W wypadku polskiej reprezentacji był to mundial 1938 roku. Cztery lata temu debiutowały Islandia i Panama.

Nic w tym zatem nietypowego.

Mundial 2022. Katar jest ewenementem

W tych finałach nie zobaczymy jednak żadnego debiutanta, który prawo do pierwszego pokazania się światu na mundialu zyskałby w eliminacjach. A to już jest ewenement, z jakim nie mieliśmy do czynienia od 88 lat! W 1934 roku prawo takiego startu bez eliminacji jako gospodarz zyskały Włochy, których zabrakło na pierwszym, urugwajskim turnieju w 1930 roku.

Przez lata właśnie gospodarz miał zawsze przywilej gry bez eliminacji. Przez wiele lat takie prawo przysługiwało także obrońcy trofeum, ale został on zniesiony. W 2006 roku w Niemczech zespół brazylijski po raz pierwszy zagrał na mundialu jako mistrz świata, który musiał grać eliminacje, Do tej pory jedynym mistrzem świata, który nie bronił tytułu po czterech latach jest Urugwaj w 1934 roku - on wtedy nie pojechał na mistrzostwa obrażony za to, że Europa zlekceważyła wcześniejszą imprezę rozgrywaną właśnie w Urugwaju i wysłała na nią tylko cztery zespoły (Francję, Belgię, Jugosławię i Rumunię).

Katar jest zatem pierwszym debiutantem bez eliminacji od 1934 roku i nie wiadomo, jaka dalej będzie jego historia w mistrzostwach świata. Czy zakwalifikuje się także do edycji w 2026 roku, już po eliminacjach? Dodajmy, że Katar grał w grupie eliminacyjnej w Azji, ale tylko dlatego, że jednocześnie kwalifikowały one do Pucharu Azji w 2023 roku. Wyprzedził wtedy Oman, Indie, Afganistan i Bangladesz, ale te wyniki nie miały związku z walką o mundial.

Katar jest pierwszym debiutantem bez eliminacji od 1934 roku

Debiuty na mistrzostwach świata:

1930 - wszyscy, 13 ekip: Argentyna, Urugwaj, Brazylia, Chile, Boliwia, Peru, Paragwaj, USA, Meksyk, Francja, Belgia, Jugosławia, Rumunia

1934 - 10 ekip: Austria, Czechosłowacja, Niemcy, Szwajcaria, Węgry, Włochy, Holandia, Hiszpania, Szwecja, Egipt

1938 - 4 ekipy: Polska, Norwegia, Kuba, Indonezja (Indie Holenderskie)

1950 - 1 ekipa: Anglia

1958 - 3 ekipy: Walia, Irlandia Północna, ZSRR

1962 - 2 ekipy: Bułgaria, Kolumbia

1966 - 2 ekipy: Portugalia, Korea Północna

1970 - 3 ekipy: Izrael, Maroko, Salwador

1974 - 4 ekipy: NRD, Australia, Zair (dzisiaj Demokratyczna Republika Kongo), Haiti

1978 - 2 ekipy: Tunezja, Iran

1986 - 3 ekipy: Dania, Irak, Kanada

1998 - 4 ekipy: Chorwacja, Japonia, RPA, Jamajka

2002 - 4 ekipy: Słowenia, Senegal, Chiny, Ekwador

2010 - 1 ekipa: Słowacja

2014 - 1 ekipa: Bośnia i Hercegowina

2018 - 2 ekipy: Islandia, Panama

2022 - 1 ekipa: Katar