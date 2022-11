Tak zmienił się reprezentant Polski. Niewiarygodne, jak teraz wygląda

W składzie dwudziestu sześciu powołanych do Kataru znalazł się między innymi bramkarz Legii Warszawa Kacper Tobiasz. 20-letni zawodnik bierze udział w zgrupowaniu kadry narodowej i wspólnie z innymi przygotowuje się do swojego pierwszego mundialu. Niewątpliwie wyjazd do Azji będzie dla niego wspaniałym przeżyciem. Z tej okazji oficjalne konto jego klubu przywołało wspomnienie sprzed kilku lat. Wówczas Tobiasz pozował do zdjęcia z gwiazdą reprezentacji Polski. Teraz obaj panowie trenują razem do mistrzostw świata.