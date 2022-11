Tak wyglądały początki Matty'ego Casha w świecie futbolu. Rodzice ujawniają

20 listopada rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze. Reprezentanci Polski o awans z grupy powalczą z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Wśród podopiecznych Czesława Michniewicza znalazł się grający na co dzień w barwach Aston Villi Matty Cash. 25-latek choć nie mówi w naszym języku, dumnie reprezentuje Polskę na tylko na murawie, ale także w mediach społecznościowych. Jak doszło do tego, że urodzony w Wielkiej Brytanii piłkarz reprezentuje "biało-czerwone" barwy? Na to pytanie w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" odpowiedzieli rodzice Casha.

Po Gwizdku. Jak Matty Cash uczył się polskiego hymnu? WIDEO / Po gwizdku / INTERIA.TV

Rodzice Matty'ego Casha szczerze o przygodzie syna z futbolem

Barbara i Stuart Cash poznali się w Londynie w klubie nocnym ponad 30 lat temu. Kilka lat później na świat przyszedł ich pierwszy syn Adam. Następnie do starszego brata dołączył Matty. Ojciec gwiazdora Aston Villi także związany był z futbolem. To właśnie on zaraził miłością do sportu swoich synów. Choć obaj chłopcy w dzieciństwie próbowali swoich sił w piłce nożnej, tylko Matty postanowił zostać profesjonalnym zawodnikiem. Jego początki z futbolem nie były jednak łatwe.

Zawsze był małym dzieckiem: niskim i szczupłym. Z tego powodu miał kłopoty z przedostaniem się do akademii piłkarskich. W Fulham podziękowano mu właśnie z powodu niskiego wzrostu. Podrósł dopiero, kiedy miał 16-17 lat. Co do Wycombe: sześć miesięcy później akademia upadła, więc Matty i tak musiałby odejść. Jednak wtedy rzeczywiście został skreślony. Nie pamiętam dokładnie, jakie uzasadnienie usłyszałem od szefa akademii, ale na pewno jedną z przyczyn było to, że Matty nie imponował warunkami fizycznymi. Stanowisko Matty’ego było jasne - nie chciał rezygnować z piłki, zamierzał wciąż walczyć o to, by zostać piłkarzem ~ wspominał w rozmowie z “Przeglądem Sportowym" Stuart Cash.

Cash walczył o spełnienie swoich marzeń. Z pomocą rodziców dołączył nawet do prywatnej szkółki z Bisham, w której trenował już jego starszy brat. "Jeden z dyrektorów, który jest moim przyjacielem, ze swojego biura miał widok na oba pomieszczenia, więc codziennie obserwował wracających po treningu chłopaków, z których wszyscy zawsze skręcali w prawo, a tylko jeden szedł w lewo. To był Matty. W siłowni meldował się codziennie i ćwiczył z trenerem personalnym. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem pracy Matty’ego, trenerzy powtarzali między sobą: Patrzcie, on znowu jest w siłowni" - opowiedział ojciec piłkarza.

Wychowanie zawodnika, który obecnie bryluje w Premier League i już za kilka dni wystąpi na mistrzostwach świata musiało kosztować jego rodziców wiele wyrzeczeń. O tym, co poświęcili, by spełnić marzenia syna, Barbara i Stuart Cash opowiedzieli dziennikarzowi "Przeglądu Sportowego".

Troje dzieci, więc trzy różne szkoły, do których trzeba ich zawieźć. Następnie jechałam do pracy na pół etatu, kończyłam o 14.30 i ruszałam w tę samą podróż w trzy różne miejsca, by odebrać dzieciaki i przywieźć do domu.Później obiad i znów ruszaliśmy w drogę autem, tym razem na treningi chłopaków. Hannah była ze mną, często odrabiała lekcje w samochodzie, czekając, aż bracia skończą zajęcia. Przed 22 byłam w domu. Funkcjonowaliśmy tak przez wiele, wiele lat ~ zdradziła mama Matty’ego.

Rodzice gwiazdora Aston Villi, a w szczególności jego ojciec, robili wszystko, by ich dzieci pamiętały i doceniały ich poświęcenie.

Pewnego dnia zauważyłem, że chłopcy nie przykładają się za bardzo do gry w jakimś meczu. Kiedy wróciliśmy, zabroniłem im iść do swoich pokojów. Blisko domu mieliśmy trawiasty plac, który miał około ośmiu metrów kwadratowych.Kazałem im tam iść i biegać wokół do momentu, aż padną ze zmęczenia. Powiedziałem im tak: Będziecie tak robić zawsze, kiedy zobaczę, że nie staracie się i nie doceniacie, jak wiele z mamą dla was poświęcamy ~ powiedział Stuart Cash.

Rodzice zdementowali plotki na temat decyzji syna o reprezentowaniu Polski. Jakiś czas temu w brytyjskich mediach pojawiła się bowiem informacja, że Matty Cash dołączył do "Biało-Czerwonych", gdy zdał sobie sprawę, że nie ma dla niego miejsca w reprezentacji Anglii. "To nieprawda. Wiem, że Gareth Southgate obserwował go i rozmawiał z nim. Selekcjoner powiedział mu, że ma go na oku i by dalej grał jak najlepiej. Ale żeby było jasne: nie można powiedzieć, że Matty wybierał między Anglią a Polską i wybrał Polskę. Nie było takiej sytuacji. Po prostu pewnego dnia został propozycję z polskiej federacji i postanowił z niej skorzystać" - powiedział z wprost ojciec 25-latka.

Robert Lewandowski i Matty Cash /