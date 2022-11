Tak wygląda pełnia szczęścia! Piłkarz dostał powołanie na mundial, a potem...

Alex Telles ma za sobą całkiem udane miesiące. Brazylijczyk , który w hiszpańskiej Sevilli znajduje się obecnie na wypożyczeniu z Manchesteru United, występuje w barwach "Los Nervionenses" regularnie, często zaliczając nawet i po 90 minut na murawie. Nie dziwi więc, że od dawna miał wielkie nadzieje na to, że w listopadzie wybierze się do Kataru na najważniejszą piłkarską imprezę globu.

Pełne niepewności oczekiwanie trwało aż do 7 listopada - to właśnie w ten dzień selekcjoner Tite ogłosił ostateczną, liczącą 26 osób kadrę "Canarinhos" na turniej rozgrywany na Bliskim Wschodzie. Na liście znalazło się miejsce na kilka zaskoczeń, natomiast... Telles jest już pewien swego. Powalczy o Puchar Świata wraz z m.in. Neymarem czy Gabrielem Jesusem.

MŚ w Katarze 2022. Alex Telles nie mógł powstrzymać łez

Autorką filmiku jest narzeczona futbolisty, Victoria Schneider, która przez cały czas siedziała u boku swego partnera, a gdy tylko usłyszała jego nazwisko w telewizji, aż zakrzyknęła w euforii. Niedługo na pewien czas będzie musiała rozstać się z ukochanym - a rozłąka być może potrwa aż do drugiej połowy grudnia, bowiem "Canarinhos" mają wielkie apetyty na to, by dotrzeć do finału MŚ. Jak zwykle zresztą.