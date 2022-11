Intensywny i zwrotny czas w życiu zawodowym Kamila Grabary. Kilka dni temu, podczas gdy Czesław Michniewicz ogłaszał kadrę polskich piłkarzy na mundial, dowiedział się, że selekcjoner nie uwzględnił go na wyjazd do Kataru. Mogło to być dla niego gorzkim rozczarowaniem, ponieważ miał powody sądzić, że na MŚ pojedzie. Co prawda jako czwarty bramkarz, ale to już coś.

"Jeśli nie ma mnie na liście, to znaczy, że nie jestem wystarczająco dobry. Końcowo jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. Doznałem kontuzji i od momentu powrotu zrobiłem wszystko, co mogłem. Wygrałem trudną rywalizację w bramce Kopenhagi i dobrze sobie radziłem. Jeśli to nie wystarczyło, to jest jak jest" - komentował sprawę sam zainteresowany w rozmowie z duńskim portalem Tipsbladet. Pozwolił sobie również na żart, który wywołał kontrowersje.

Jestem Polakiem i zawsze będę za naszą drużyną, ale jest jeszcze inna, która gra w podobnych barwach. Jedna z nich ma nieco większe szanse na Puchar Świata niż druga, więc zastanawiam się, czy nie zmienię koszulki i nauczę się nowego hymnu narodowego ~ - zakpił.

Słowa te wracają do niego teraz, gdy jasnym jest, że jednak znalazł się w ścisłej grupie piłkarzy na mundial. Niespodziewanie wskoczył w miejsce Bartłomieja Drągowskiego, który na ostatniej prostej doznał poważnej kontuzji i będzie musiał odbyć przymusową przerwę od gry. Ta może potrwać nawet 3 miesiące .

13 listopada rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski oficjalnie potwierdził, że Grabara pojedzie do Kataru . I jest to - jak na razie - jedyny publiczny komunikat dotyczący tej sprawy.

Grabara powołania "last minute" - być może nauczony doświadczeniem ostatniej dość niefortunnej w obecnych okolicznościach wypowiedzi - nie komentuje. Ograniczył się jedynie do udostępnienia w internecie swojego zdjęcia z ostatniego meczu Kopenhagi z AGF. Jednak uwagę przykuwa nie tylko ta fotografia.

Tak wygląda narzeczona Kamila Grabary. Kim jest Dominika Robak?

Na profilu w mediach społecznościowych Kamila Grabary znaleźć można też inne, ważne dla niego zdjęcia. Pozuje na nich ze swoim wielkim wsparciem - partnerką Dominiką Robak. W marcu świętowali trzecią rocznicę związku. Wcześniej były zaręczyny. "Niespodzianka, ale powiedziała tak" - pochwalił się wówczas piłkarz.

Ukochana Grabary jest modelką i najzagorzalszą kibicką narzeczonego. "Emocje jeszcze nie opadły, nadal do nas nie dociera co się odjaniepawliło. Mój przyszły mąż pobił chyba wszelkie możliwe rekordy, a na dodatek jest mistrzem Danii. Spędziłam ten dzień z najbliższymi , było mnóstwo radości i łez, bo wszyscy pamiętamy, jak bardzo Kamil chciał tego zwycięstwa, ile pracy w to włożył i kurde! Zrobił to! Kamilu, jestem przeszczęśliwa, że widziałam to wszystko na własne oczy od samego początku, że byliśmy w tym razem! To Twoje pierwsze mistrzostwo, ale na pewno nie ostatnie, jestem dumna, kocham Cię!" - cieszyła się we wpisie sprzed kilku miesięcy.

Ciekawostką jest, że przed związkiem z Dominiką Grabara spotykał się z... córką Tomasza Lisa i Kingi Rusin, Polą. Po rozstaniu wykasowali z mediów społecznościowych wszystkie wspólne zdjęcia i nie ma już po nich ani śladu.

