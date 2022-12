Tak Paryż witał wicemistrzów świata. Byli wszyscy

"Być razem, nawet jeśli nie ma końcowego zwycięstwa, to coś wyjątkowego" - powiedział pomocnik Adrien Rabiot francuskiej telewizji TF1 tuż przed wejściem do hotelu.

MŚ 2022. Nie wygrali, ale "oni są z nas dumni"

"To fantastyczne. Robi się ciepło na sercu. Chcieliśmy ich zobaczyć po naszym powrocie z Dauhy, żeby im podziękować za wsparcie. Wiedzieliśmy, że będą nas oglądać miliony Francuzów. Niestety nie wygraliśmy, ale pewne jest to, że oni są z nas dumni. I to jest najważniejsze" - dodał napastnik Marcus Thuram.