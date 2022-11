Tak musi zagrać Polska, by uniknąć blamażu na MŚ. Koniec wymówek!

Moje pragnienie jest jedno - do trzech razy sztuka: spróbujcie wreszcie nie zainaugurować dużej imprezy od samobója! Takiego jak te Thiago Cionka na MŚ 2018 i Wojtka Szczęsnego na ubiegłorocznych ME w meczu ze Słowacją. One podcinały skrzydła robiły dziurę w pokładzie. Normalny udział w dużej imprezie zamieniały w beznadziejne kalkulacje: kto z kim i ile musi przegrać, żebyśmy mieli jeszcze cień szans na wyjście z grupy.

~ Michał Białoński