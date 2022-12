Na razie jedno wydaje się pewne - Argentyńczyk w najbliższym czasie raczej nie wybiera się za ocean, a przynajmniej nie do Interu Miami. O zainteresowaniu tego klubu Messim informowano kilka dni temu, ale wszystko wskazuje, że były to tylko plotki. I nie zmienia tego fakt, że współwłaścicielem Interu jest David Beckham, który w Stanach Zjednoczonych zamierza realizować swoje mocarstwowe plany.

Media w Hiszpanii informują, że najbliższa przyszłość Messiego najprawdopodobniej będzie związana z Paryżem. Argentyńczyk ma za sobą bardzo dobrą rundę w Paris Saint Germain , ale jego umowa wygasa z końcem sezonu. Władze klubu nie zamierzają jednak go wypuścić, więc w gabinetach już mają być dopinane ostatnie szczegóły nowego kontraktu, który miałby obowiązywać aż do 2025 r.

To by oznaczało, że Messi grałby w Paryżu aż do 38. roku życia, co jednak dalej nie wyklucza zakończenia kariery w Stanach Zjednoczonych.