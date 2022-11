Mundial w Katarze to niezwykłe wydarzenie, które przyciąga wielu miłośników futbolu. Za zawodnikami do Dohy przybyły także ich partnerki, które zwracają uwagę fotografów na stadionie i poza nim. Do WAGs w kraju położonym we wschodniej części Półwyspu Arabskiego nie dołączyła Georgina Rodriguez. Kobieta pokazała w Internecie, jak spędza rozłąkę z ukochanym. 28-latka wybrała się do sali gier. Szokować może jej ubiór.