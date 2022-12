Po paru chwilach Leo Messi mógł wznieść w górę upragniony puchar, o którym marzył z całą pewnością co najmniej od 2006 roku, kiedy to po raz pierwszy zameldował się na globalnym czempionacie. Choć ceremonia medalowa momentami wzbudzała pewne kontrowersje , podobnie jak późniejsze celebracje w szatni , to bez wątpienia dla Argentyńczyków był to wieczór magiczny.

Argentyńczycy przywitani w ojczyźnie po mundialu w Katarze. Buenos Aires oszalało!

Był to jednak jedynie wstęp do radosnej fiesty, bowiem dopiero 20 grudnia w nocy (według czasu argentyńskiego) piłkarze powrócili do swojej ojczyzny, by tam nacieszyć się wygraną wraz z kibicami. Choć do specjalnego "mistrzowskiego" autobusu wsiedli, gdy w Buenos Aires było około trzeciej w nocy, to na ulicach stolicy ich kraju i tak przywitały ich tłumy.