Tajemnicza niedyspozycja reprezentanta Anglii. Co próbuje ukryć Maguire?

Harry Maguire nie zaliczy ostatnich miesięcy do najlepszego okresu kariery. Seria fatalnych błędów, popełnianych przez niego w Premier League, uruchomiła prześmiewczą falę hejtu . Szydzenie z rosłego defensora stało się wśród angielskich fanów trendy .

Selekcjoner Gareth Southgate nie przestał jednak ufać Maguire'owi. Nie tylko zabrał go do Kataru, ale także posłał do boju od pierwszej minuty meczu z Iranem . Ta historia jak na razie nie układa się jednak po myśli zawodnika.