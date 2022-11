Mimo, iż za nami ledwie kilka dni turnieju, byliśmy już świadkami co najmniej dwóch, wielkich niespodzianek. Pierwszą było rozstrzygnięcie w "polskiej" grupie C, gdzie Arabia Saudyjska pokonała Argentynę 2:1. Druga nadeszła w środę - Niemcy, którzy prowadzili z Japonią 1:0 dali sobie wydrzeć komplet punktów. Hiszpanie musieli mieć się na baczności, by pod żadnym pozorem nie lekceważyć Kostaryki, gdyż na tym turnieju absolutnie wszystko może się zdarzyć.