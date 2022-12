Niezadowolenie okazywali co prawda dziennikarze z Francji, rozgoryczeni po porażce swojego zespołu, jednak Polak zapewnia, że i z tego kraju dotarły do niego gratulacje .

- Przy 2:0 Argentyna wciąż miała przewagę, miałem wrażenie, że mecz dobrze się toczył, zawodnicy grali do przodu, nie było autobusów w bramce, ani szachów. Kiedy nadszedł pierwszy karny dla Francji pomyślałem sobie "Szymonku co ty zrobiłeś, teraz się zacznie". Często w trakcie sędziowania mówię do siebie, co mogłem zrobić tak, a co inaczej . (...) Po tym karnym rzeczywiście się zaczęło.

Marciniak żartuje: "Żaden doświadczony sędzia nie dopuszcza do dogrywki"

- Dzień przed finałem były rozmowy z analitykiem o rozłożeniu sił na ten mecz. Sugerował, żeby na 10 minut przed ewentualną dogrywką mniej biegać, a lepiej się ustawiać. Przyznaję, że tak właśnie zrobiłem. (...) Chciałem zachować siły na dodatkowe 30 minut spotkania, no i była dogrywka. Zawsze robimy sobie z niej żarty, że żaden doświadczony sędzia do dogrywki nie dopuszcza, bo za nią dodatkowo nie płacą - śmiał się 41-latek.

- W finale rozmawiałem z piłkarzami i ostrzegałem ich znacznie częściej niż to zwykle robię . Nie chcieliśmy nikomu dawać miękkiej żółtej kartki, która potem mogła przejść w czerwoną. Oczywiście, gdybym dał Otamendiemu żółtą kartę za faul w polu karnym, to ta decyzja byłaby dobra, ale kogo boli brak tej żółtej kartki?

"Warto być szczerym z zawodnikami"

- Zawsze warto szczerze rozmawiać z piłkarzami. Kiedy nie jestem czegoś pewny, mówię, że tak jest. Kiedy Lautaro Martinez biegł do mnie, dziwiąc się, że nie ma rożnego, a "Kwiatek" (Tomasz Kwiatkowski przyp.red.) dał mi znać, że mógł być, to powiedziałem mu, że go przepraszam, że tego nie widziałem i od razu zapytałem, czy nie zagrał piłki ręką. Wtedy już skupił się na tym żeby zaprzeczać. Kiedy na boisku jesteś szczery i powiesz "sorry" to piłkarze mają dla ciebie więcej zrozumienia, doceniają to, że potrafisz się przyznać - dodał.