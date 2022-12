Uwagę zwraca też zachowanie Cezarego Kuleszy. Dlaczego, po tak wielkim sukcesie, nie zaprosił delegacji kadrowiczów do swojego biura? Owszem, w ostatnim czasie od powrotu z mundialu do Polski kilkakrotnie pojawiał się tam Czesław Michniewicz, ale wbrew jego relacjom, raczej nie witano go tam szampanem i nie gratulowano mu tak spektakularnego osiągnięcia. I raczej nie jest to wina rzecznika prasowego i managera reprezentacji w jednej osobie - Jakuba Kwiatkowskiego, który zdaniem selekcjonera nieudolnie "sprzedał" w mediach ten sukces. Nawet gdyby to była prawda, prezes zapewne podałby selekcjonerowi pomocną dłoń i postarał się naprawić niedociągnięcia rzecznika. Tymczasem Czesław Michniewicz pojawiał się w warszawskim biurowcu przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 głównie po to, by wytłumaczyć się z kiepskiej gry naszej drużyny i innych wpadek (że już z przymusu przypomnę kwestię tych nieszczęsnych premii). Czy widzieliście Państwo w ostatnim czasie jakieś zdjęcie prezesa w towarzystwie selekcjonera i jego asystentów? Jakimś dziwnym trafem, na próżno szukać takich fotografii w oficjalnych kanałach informacyjnych PZPN (w tym w mediach społecznościowych). Tymczasem już ze spotkania z Szymonem Marciniakiem - jak najbardziej. Przypadek? Nie do końca. Być może chodzi o to, żeby ocieplić wizerunek polskiej piłki.