Szpakowski zmiażdżył Michniewicza! Nie gryzł się w język. "To żenujące"

Reprezentacja Polski. Dariusz Szpakowski wprost o zachowaniu Czesława Michniewicza

Komentator TVP wypowiedział się także na temat "afery premiowej". - To typowe polskie piekiełko. Jestem zszokowany i zniesmaczony. Mamy coś historycznego, po 36 latach wychodzimy z grupy. Wracamy do Polski i zaczyna się, a to premie, a to nie wiadomo ile, a to nie wiadomo jak podzielone, czy Michniewicz dalej będzie selekcjonerem - powiedział z niesmakiem.