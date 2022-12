Szpakowski nie gryzł się w język! Bolesne słowa mimo awansu

Polacy w spotkaniu z Argentyną w stu procentach koncentrowali się na grze defensywnej, co najlepiej oddają meczowe statystyki. Nie oddali celnego strzału na bramkę rywali, podczas, gdy Leo Messi i spółka łącznie dokonali tej sztuki... 13 razy. Wymienili też aż 814 podań, wobec 261 ze strony naszej drużyny . Plan pozwolił na zrealizowanie celu, którym było wyjście z grupy , choć po bardzo nerwowej końcówce, w trakcie której gracze i kibice nerwowo nasłuchiwali wieści z meczu Meksyku przeciwko Arabii Saudyjskiej (2:1).

Styl gry Polaków w meczu z Argentyną? "Gorzej to wyglądało niż w telewizji". WIDEO

Styl gry Polaków w meczu z Argentyną? "Gorzej to wyglądało niż w telewizji". WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Dariusz Szpakowski pełen wątpliwości. "Jest smak słodko-gorzki"

- Kurz opadł. Niezaprzeczalny fakt to awans. Czekaliśmy na to długie 36 lat i w końcu to mamy. Gratulacje - zaczął, po chwili dzieląc się jednak swoimi wątpliwościami.