Bartosz Bereszyński - kolejny raz przeniesiony z prawej strony obrony na lewą - dość niespodziewanie został jednym z najlepszych piłkarzy reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Katarze. Ogromne wrażenie wywołuje fakt, że 30-latek dokonał tego... mimo gry z kontuzją , co przyznał selekcjoner Czesław Michniewicz po meczu z Argentyną.

Katar 2022: Francja - Polska. Bartosz Bereszyński mógł nie zagrać przez kontuzję

Mimo obaw Bartosz Bereszyński ostatecznie zagrał z Francją od pierwszej minuty , choć niewiele brakło, by wypadł z gry na ostatniej prostej.

- Żeby było "śmiesznie" to na rozgrzewce już myślałem, że nie dam rady. Ale takie spotkanie to coś ważniejszego niż ból. Gra w takim meczu to była duma. Pod koniec delikatnie czułem ból, ale dałem radę. Tym bardziej szkoda, że turniej dla nas już się kończy - powiedział Bartosz Bereszyński po meczu Francja - Polska w rozmowie z TVP Sport.