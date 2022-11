Szokujące kulisy mundialu w Katarze. Oburzeni Anglicy ujawniają

FIFA jednak nie była w tej sprawie uległa . Zagrożono mężczyźnie żółtą kartką w meczu. Napastnik w starciu z zespołem Iranu wystąpił bez symbolu LGBT. Co ciekawe, "żółty kartonik" to nie jedyna kara. Kadra miała stracić bowiem także trzy punkty przez swoje poparcie dla osób homoseksualnych.

Zdenerwowani przedstawiciele FA ujawniają. FIFA miała większe plany wobec reprezentacji Anglii