Szewczenko zwraca się do Lewandowskiego. Padły ważne słowa przed MŚ

Na to wydarzenie czekają wszyscy fani futbolu. Już za kilka dni rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata. Polacy o awans do dalszej rywalizacji walczyć będą z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Czesław Michniewicz wraz z 26 reprezentantami naszego kraju oraz sztabem dotarli już do Kataru , gdzie zostali powitani przez tłumy kibiców . Jak się okazuje, na katarski mundial wybrała się nie tak mała liczba fanów piłki nożnej z Polski.