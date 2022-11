Przypomnijmy - w pierwszej kolejce grupowej Arabia Saudyjska sprawiła ogromną sensację. Choć do przerwy przegrywała z Argentyną 0-1 po bramce z rzutu karnego Leo Messiego, to w drugiej połowie w ciągu pięciu minut odrobiła straty i wyszła na prowadzenie. I wygrała 2-1. "Poza skalą Richtera [określa wielkość trzęsienia ziemi - przyp. red.]: Zwycięstwo Arabii Saudyjskiej nad Argentyną było futbolem w najlepszym wydaniu" - to tytuł z portalu arabnews.com.