To, co "Szczena" zrobił przy rzucie karnym, a także - jeśli nie przede wszystkim - dobitce, na długo zapadnie w pamięci kibiców. Ba, pewnie zapisze się także na stałe w historii reprezentacji Polski, zwłaszcza, jeśli ostatecznie w końcu uda się nam wywalczyć wymarzony awans do fazy pucharowej mundialu. Kluczowe w tym aspekcie będzie dla nas spotkanie z Argentyną dowodzoną przez Leo Messiego, na które Wojciech Szczęsny jest już gotowy.