Szczęsny w wyjątkowym gronie. Obok niego same wielkie gwiazdy

Reprezentacja Polski po przegranym meczu z Francją odpadła z mundialu. Mimo awansu do 1/8 finału, "Biało-Czerwoni" nie zdołali pokonać aktualnych mistrzów świata. W zagranicznych mediach jednak wciąż dużo się mówi o Wojciechu Szczęsnym. Polski bramkarz błyszczał w ostatnich meczach. To nie uszło uwadze włoskim dziennikarzom, którzy umieścili go w elitarnym gronie.