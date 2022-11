Mundial w Katarze. Wojciech Szczęsny z wyjątkowym osiągnięciem. Równa się mu jedynie Alisson

To jednak nie wszystko. Za nami już oficjalnie druga kolejka gier we wszystkich mundialowych grupach i wychodzi na to, że zawodnik Juventusu... Jest zaledwie jednym z dwóch golkiperów, którzy po dwóch występach wciąż mają czyste konto. W elitarnej grupie, prócz Polaka, znalazł się tylko Alisson Becker.