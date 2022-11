Szczęsny "strzelił" poetyckie porównanie przed Meksykiem "Muza nas poprowadzi"

Deklaracja Szczęsnego spowodowała opad szczeny u kibiców

- Jestem pewien, że to mój ostatni mundial, bo za cztery lata na pewno już nie będę grał w piłkę. Ogień we mnie do niej już nie będzie płonął - ta deklaracja Wojciecha Szczęsnego spowodowała opad "(S)szczeny" u większości kibiców.