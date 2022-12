Szczęsny powiedział za dużo! Dziś żałuje. "Głupi jestem, narobiłem bigosu"

- No i narobiłem "bigosu". Głupi jestem, bo ciągle zapominam, że syn ma już cztery lata i, kiedy słyszy w telewizorze: "Tata nie wraca do domu", bierze to dosłownie. Że już nigdy nie wróci - mówi Wojciech Szczęsny w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Bohater polskiej kadry zaprosił najbliższych na mecz z Francją w 1/8 finału katarskiego mundialu.