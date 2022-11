Szczęsny pomógł żonie w tworzeniu mundialowego hitu. Piosenkarka ujawnia

W czwartek 17 listopada Czesław Michniewicz i piłkarze reprezentacji Polski polecieli do Kataru, gdzie przez kolejne tygodnie walczyć będą na piłkarskich mistrzostwach świata . "Biało-Czerwoni" znaleźli się w grupie C , a o awans do dalszej rywalizacji zagrają z Meksykiem , Arabią Saudyjską i Argentyną .

Wojciech Szczęsny współautorem mundialowego przeboju. Marina zdradza szczegóły

33-latka w dzień rozpoczęcia mundialu gościła w studiu "Pytania na śniadanie", gdzie opowiedziała m.in. o kulisach powstania piosenki na mundial. Przyznała, że poprosiła męża o pomoc, a ten nie wahał się ani chwili i... napisał refren do utworu "This Is The Moment".