Szczęsny po awansie z grupy. "Pierwszy raz cieszę się z przegranej"

- Cieszę się, że obrona rzutu karnego coś dała, to bardzo duża satysfakcja. Powiedziałem sędziemu, że lekko dotknąłem Lionela Messiego. Kontakt był, ale nie powinno być karnego. Arbiter zdecydował inaczej, ale przynajmniej mogłem się popisać - powiedział przed kamerami TVP Sport.

Pod koniec rozmowy Szczęsny w rozczulający sposób zwrócił się do swojej rodziny. - Tatuś nie wróci do domu - mówił, nawiązując do faktu, że jego pobyt w Katarze nieco się przedłuży.