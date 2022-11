Reprezentacja Polski pokonała Arabię Saudyjską 2:0 w swoim drugim meczu podczas mistrzostw świata w Katarze. Bramki dla Polaków zdobyli Piotr Zieliński oraz Robert Lewandowski, a bohaterem spotkania został Wojciech Szczęsny, który w bramce wyczyniał cuda. Dzięki zwycięstwu na stadionie Education City biało-czerwoni z czterema punktami na koncie zostali liderami grupy C.

- Na pewno po meczu chwilę pocieszyłem się tym, co się wydarzyło. Doceniam klasę Arabii Saudyjskiej i jej trenera, ale to my byliśmy dzisiaj konkretniejsi. Co wydarzy się podczas meczu z Argentyną? Do tego jest jeszcze dużo czasu. Dziś wybieram się na ich spotkanie z Meksykiem i po tym meczu będę miał więcej informacji. Trochę się więc dziś pocieszymy a jutro od rana "Akcja Argentyna" - powiedział selekcjoner.

- Naród w nas wierzy, tylko wy, dziennikarze, w nas nie wierzycie (śmiech). Ale tak naprawdę wszyscy, którzy są tu w Katarze, chcą abyśmy grali tu jak najdłużej i jak najlepiej. To jest jednak turniej, a nie mecz ligowy. Tu nie ma rewanżów. Każdy błąd, każda pomyłka, ma olbrzymie konsekwencje. Ryzyko się tu nie opłaca, więc szukamy prostszych środków. Dziś broniliśmy się umiejętnie, a sztuką jest to, aby przekonać drużynę, że jak bronimy całą drużyną, to całą. Reakcja po strzelonej bramce, nie tylko zawodników na boisku, ale także na ławce rezerwowych, pokazuje, że atmosfera w tej drużynie jest znakomita. Pewnie kilku piłkarzy może czuć zawód, że nie pojawiło się na boisku, bo dziś zrobiliśmy tylko dwie zmiany, ale wynik osłodzi wszystko - przyznał Michniewicz.



- Wiem jak Robert przeżywał swój ostatni mecz. Teraz zagrał świetne spotkanie, strzelił bramkę, asystował przy golu Piotra Zielińskiego. Szkoda tylko, że nie dopisało mu szczęście, bo po jego strzale był słupek, miał też sytuację sam na sam, a więc mógł strzelić hat-tricka. Po niestrzelonym rzucie karnym przeżywaliśmy to wszyscy razem z nim, a dziś razem z nim się cieszymy. Jeden zawodnik meczu jednak nie wygra, siła tkwi w drużynie, i dziś mogliśmy się o tym przekonać - stwierdził trener.

- Jestem bardzo zadowolony z postawy Wojtka Szczęsnego. Wrócę do mojej drugiej konferencji: powiedziałem wtedy, że Wojtek będzie u mnie numerem 1. Innym bramkarzom zdarzały się świetne mecze, jak Łukaszowi Skorupskiemu czy Kamilowi Grabarze, ale ja od początku potrzebowałem bramkarza numer 1. I wszystkie mecze Wojtka za mojej kadencji były fantastyczne, począwszy od meczu ze Szwecją. Wiem, że Wojtek mocno popracował nad rzutami karnymi. Ostatnio Ochoa mówił na konferencji po meczu, że do strzałów Roberta przygotowywał się bardzo długo razem z trenerami bramkarzy. Wczoraj wieczorem nasi trenerzy także rozmawiali z naszymi bramkarzami, pokazali im jak wykonują rzuty karne Arabowie. Fajnie, że Wojtek z tych rad skorzystał, chociaż rady to nie wszystko. I cieszę się, że mam przyjemność z nim pracować - powiedział.