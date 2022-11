Szalony mecz! Co za powrót Kamerunu! Rezerwowy Songa załatwił Serbię

Aleksander Wielki, jak nazywają Serbowie Mitrovicia, mógł rozstrzygnąć mecz już w pierwszym kwadransie. Najpierw zwodem na zamach posadził na murawie Nikolasa Nkoulou, ale nie dokręcił strzału z lewej nogi i piłka odbiła się od słupka. Po chwili miał jeszcze większą patelnię, pod dośrodkowaniu Sergieja Milinkovicia-Savicia. Sam nie mógł uwierzyć, że nie trafił do bramki z 10 m.

To się zemściło. Kameruńczycy popisowo rozegrali rzut rożny. Dośrodkowanie Pierre’a Kunde głową przedłużył Nkoulu, a zamykający akcję Jean Charles Castellotto wpakował piłkę z metra do siatki.

Co ciekawe, obrońca FC Nantes chwilę wcześniej zwijał się z bólu na środku boiska, po starciu z jednym ze Serbów, lecz szybko się pozbierał.

Zabójcza końcówka I połowy Serbów

Ledwie sędzia techniczny wyświetlił doliczenie sześciu minut, gdy wyrównał Strahinja Pavlović. Z rzutu wolnego podał do niego Duszan Tadić, a on wyciągnął szyję tak bardzo, jakby miał gdzieś schowane dodatkowe kręgi i osiągnął taką siłę główki, że Devid Epassy tylko mógł się przyglądnąć wpadającej do bramki piłce.