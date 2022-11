Szaleństwo w Meksyku! Te zdjęcia robią duże wrażenie

To było pierwsze starcie Polski z Meksykiem na mistrzostwach świata od 1978 roku, co znaczy, że biało-czerwoni nie grali z Meksykanami w czasach, gdy ich reprezentacja stała się specjalistą od wychodzenia z grup. I pierwszy raz doświadczyła meczu z meksykańską nawałnicą kibiców, którzy już na stadionie w Doha mieli nad Polakami kolosalną przewagę . W Katarze jest kilkadziesiąt tysięcy kibiców z Meksyku, ale także Meksykanów z południowych stanów USA. O wiele więcej niż fanów z Polski.

Mecze Meksyku elektryzują kraj

To jednak nie wszystko, bowiem mecz Meksyku z Polską zelektryzował również fanów w samym kraju. W Meksyku oglądano to spotkanie gremialnie i gdzie tylko się dało. Jest to znacznie łatwiejsze niż w Polsce z uwagi na klimat. W naszych warunkach mundial rozgrywany na przełomie listopada i grudnia w zasadzie umarł jako impreza masowa. Niewiele jest wspólnego oglądania, a już na pewno nie na otwartym powietrzu, jak w czerwcu czy lipcu, z piknikiem, piciem piwa i konsumpcją.