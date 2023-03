Szaleństwo! Mistrzów świata chciało obejrzeć prawie 2 mln kibiców!

Obiekt w Buenos Aires jest największy w kraju i mieści aż 83 tysiące widzów, ale chętnych, by zobaczyć Leo Messiego i spółkę było dwudziestokrotnie więcej! W wirtualnej kolejce po bilety ustawiło się ponad 1,6 miliona kibiców! Oczywiście serwery się zawiesiły, nikt nie spodziewał się aż takiego zainteresowania, mimo że mistrzowie świata mają zagrać w najbardziej optymalnym, najsilniejszym składzie. Na szczęście kolejka utworzyła się jedynie w Internecie, strach się bać co by się działo, gdyby tyle osób stanęło w prawdziwym ogonku po bilety.