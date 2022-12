Co to był za mecz! Kibice przeżywali prawdziwy rollercoaster. W pierwszej połowie wynik spotkania dawał nadzieje fanom z Ameryki Południowej na upragnione zwycięstwo na tym turnieju. Do walki włączyli się jednak "Trójkolorowi" z Kylianem Mbappe na czele. 23-letni Francuz strzelił hat-tricka. To nie wystarczyło do obronienia tytułu sprzed czterech lat.