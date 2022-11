Skupił się przede wszystkim na walce o ochronę praw człowieka . Jest prezesem organizacji "Human Rights Foundation". W 2013 r. otrzymał nagrodę Obrońca Praw Człowieka. Rok później po ataku Rosji na Ukrainę i zaborze Krymu, porównał Władimira Putina do Adolfa Hitlera. Krytykował najeźdźców i nawołał do pomocy także po od początku kolejnej inwazji wojsk rosyjskich w lutym tego roku.

FIFA grozi piłkarzom karami

W tym celu kapitanowie m. in. Anglii, Holandii, Niemiec czy Walii mieli założyć tęczowe opaski "One love". W to wkroczyła jednak FIFA, która zagroziła, że za strój niezaaprobowany przez światową federację będzie karała żółtymi kartkami. I osiągnęła zamierzony skutek.