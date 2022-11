Sytuacja z Kamilem Glikiem zaniepokoiła Polaków. Dochodzą nowe szczegóły

Specjalny protokół treningowy Polaków z uwagi na upały

Tuż po przylocie Polaków do Dohy panowały w niej spore upały - 34 stopnie Celsjusza za dnia, w słońcu temperatura odczuwalna była nieporównywalnie wyższa. Nocą schładzało się tylko nieznacznie - do 26 stopni i przypominały nam się alarmy radiowe ze szczytowych upałów w Polsce:

Michniewicz i jego ludzie podporządkowali wiele, by organizmy poradziły sobie w ekstremalnej wilgotności i 34-stopniowych upałach. Trener przygotowania motorycznego kadry Karol Bortnik na bieżąco czuwa, by temperatura wewnątrz organizmu piłkarzy nie przekroczyła 38,5 stopnia Celsjusza.

Doszło natomiast do innego zjawiska: obrońca Benevento miał niedawno przerwę w regularnej grze i treningach, z powodu kontuzji pachwiny. Ona go wybiła z rytmu, więc na pierwszych zajęciach w Katarze temperatura jego ciała szybciej się podniosła niż u innych.

- Chodzi o niedopuszczenie ich organizmów do hipertermii - do wewnętrznej temperatury ciała 38.5 stopnia Celsjusza i powyżej - wyjaśnił Kwiatkowski.

Ważne też, że w porównaniu do ubiegłego tygodnia w Dosze się ochłodziło: nawet za dnia temperatura nie przekracza 30 stopni, a nocą spada nawet do 21.W poniedziałek o godz. 14:30 czasu polskiego reprezentacja Polski przeprowadzi ostatni trening przed meczem z Meksykiem. W odróżnieniu od innych dużych imprez nie odbędzie się on jednak na stadionie meczowym, tylko w bazie naszych kadrowiczów. Podczas mundialu w Katarze murawy są oszczędzane, by były w idealnym stanie na spotkania MŚ.