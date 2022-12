Sypią się gromy po meczu Argentyny! Messi uderza: FIFA musi to przemyśleć

Leo Messi dziwił się FIFA, że postawiła na Lahoza

Wśród narzekających na Lahoza był Leo Messi, który dostał żółtą kartkę za protesty wygłaszane do arbitra za to, że pozwolił kontynuować grę dłużej niż doliczone 10 minut, dzięki czemu Holendrzy wyrównali. Z drugiej strony, warto uczciwie podkreślić, że Leo nie dostał kartki za celowe zagranie ręką.

- Gdybym skomentował jego pracę, od razu dostałbym za to karę. FIFA musi to przemyśleć. Nie powinna delegować do sędziowania takich meczów arbitra, który nie jest w stanie dostosować się do obowiązujących we współczesnej piłce standardów - tłumaczył Leo.