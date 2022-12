Sypią się gromy na głowę Lewandowskiego! Wystarczyło jedno zdanie

Mimo to wielu kibiców ma do "Lewego" żal za to, że długimi fragmentami prezentował się przeciętnie i nie był czołową, wyróżniającą się postacią w naszej drużynie. Część fanów dała upust swoim emocją pod wpisem napastnika FC Barcelona w mediach społecznościowych, atakując go w sekcji komentarzy .