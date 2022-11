Syn Michniewicza zabrał głos. "To zabrzmi okrutnie i będziecie krzyczeć"

Polska zremisowała z Meksykiem 0-0 na inaugurację mistrzostw świata w Katarze. Kibice cieszą się z punktu, ale krytykują styl gry. W obronie taktyki stanął jednak Mateusz Michniewicz. - Wiem, że to zabrzmi okrutnie i będziecie krzyczeć, ale to był mecz zgodnie z planem, wszyscy robili to co mieli – podsumował syn selekcjonera.