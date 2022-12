Syn Linekera zaszokował wszystkich! Dowód rzeczowy krąży już sieci

George Lineker postawił 20 funtów, a po finale odebrał 4276 funtów. To równowartość niemal 5000 euro. Swoim sukcesem nie omieszkał pochwalić się na Twitterze.

Choć wydaje się to nieprawdopodobne, młodzieniec przewidział, że:

Wszystko sprawdziło się co do joty. To oznaczało, że Lineker junior zarobił kwotę 214 razy wyższą, niż postawił. Od niedzielnego wieczora nieustannie zbiera od internautów gratulacje.