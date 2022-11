Syn Kazimierza Górskiego ostro o reprezentacji Polski. "Drużyna bez wyrazu"

Reprezentacja Polski we wtorek zremisowała bezbramkowo z Meksykiem. Wielu kibiców i dziennikarzy było zaniepokojonych zbyt zachowawczym stylem gry zaproponowanym przez Czesława Michniewicza. Do tego grona należy także syn Kazimierza Górskiego, Dariusz. Udzielił wywiadu dla "Wprost".

Syn Kazimierza Górskiego zawiedziony reprezentacją Polski. "To zadanie dla psychologów"

Nie uważa, że to "Lewy" jest winnym remisu. - Żeby Robert mógł grać, musi mieć z kim. Kazimierz Deyna też nie strzelił karnego podczas meczu z Argentyną, to zdarza się najlepszym. Problem jest gdzie indziej, ta drużyna nie ma piłkarskiego charakteru. To zlepek ludzi kompletnie nieprzekonujących. Jedni są trochę lepsi, inni gorsi. Myślę, że nie grają tak, jakby sami oczekiwali. To drużyna bez wyrazu. Co jest największym problemem naszej kadry? Myślę, że to zadanie dla psychologów - dodał dyrektor Fundacji Kazimierza Górskiego.