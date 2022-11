Nieco ponad osiem lat temu Polską wstrząsnęła wiadomość o śmierci Przybylskiej. Gwiazda polskiego kina przegrała walkę z nowotworem, Jarosław zmuszony był więc do wychowywania dzieci jako samotny rodzic. W tej roli radził sobie znakomicie, do momentu, gdy związał się z Zuzanną Pactwą. Wtedy to ona pomogła mu w opiece nad dziećmi.