Świętowanie awansu skończyło się tragicznie. Poważny wypadek w Argentynie

Mistrzostwa świata 2022. Tragiczne wydarzenia w Argentynie po meczu z Australią

Skończyło się to bardzo boleśnie dla jednego z mężczyzn, który spadł z monuimentu i uderzył o ziemię z wysokości około 6 metrów. W efekcie doznał poważnych obrażeń głowy i nieprzytomny został przetransportowany do szpitala. - Gdy tylko został przyjęty, przenieśli go do tomografu komputerowego i nadal nie ma raportu na temat jego stanu - podały źródła szpitalne argentyńskiemu portalowi 0223.