Po dwóch meczach mistrzostw świata w Katarze Polska jest liderem grupy C. Sytuacja jest bardzo dobra, ale mogła być lepsza, bo choć wygrana 2-0 z Arabią Saudyjską jest cenna, to mogła być wyższa. To postawiłoby nas w jeszcze lepszej sytuacji, bo poza punktami, w drugiej kolejności, o kolejności w grupie, decyduje bilans bramek.